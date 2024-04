L’esercito russo ha lanciato in mattinata tre attacchi missilistici su un quartiere densamente popolato di Chernihiv, città dell’Ucraina settentrionale. Il bombardamento ha distrutto un edificio di otto piani, quattro condomini, un ospedale, una scuola e diverse automobili: secondo l’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky ci sono 11 morti e oltre cinquanta feriti, di cui tre bambini, ma altri corpi potrebbero trovarsi sotto le macerie. “Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici. Purtroppo, il bilancio delle vittime potrebbe salire”, scrive Zelensky su Telegram. E ne approfitta per polemizzare – per la seconda volta in poche ore – con gli alleati occidentali chiedendo più aiuti militari: “Questo non sarebbe successo se l’Ucraina avesse ricevuto sufficienti attrezzature di difesa aerea e se fosse sufficiente anche la determinazione del mondo a contrastare il terrorismo. Il sostegno conta”.

“Abbiamo interrotto tutte le forniture nella zona, elettricità e gas, per evitare ulteriori distruzioni”, ha informato dopo l’attacco il sindaco di Chernihiv, Oleksandr Lomako. Intanto, secondo una ricostruzione di Bbc Russia e di alcuni media indipendenti, il conteggio di soldati di Mosca morti in Ucraina ha superato la soglia dei cinquantamila: nel secondo anno di guerra hanno perso la vita ben 27.300 uomini, il 25% in più rispetto ai primi 12 mesi. La stima è otto volte superiore all’unico riconoscimento pubblico ufficiale del numero di vittime mai fornito da Mosca, nel settembre 2022. Ed “è probabile che il numero sia molto più alto“, scrive la Bbc, descrivendo la tattica militare russa come una “strategia del tritacarne“: inviare ondate di soldati alla carica senza sosta, per cercare di logorare le forze ucraine.