L’aeroporto internazionale di Dubai, hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di “non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni”, a causa delle piogge torrenziali che hanno causato vaste inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi del Golfo. Immagini postate su X mostrano fiumi di acqua sulle piste dell’aeroporto. Lo scalo ieri ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all’emergenza”, afferma l’aeroporto.