Con il presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev, “abbiamo parlato del Medioriente, della orribile pagina disumana del 7 ottobre contro Israele da parte di Hamas e della condizione drammatica anche dal punto di vista umanitario che si registra a Gaza, con la reazione di Israele e con le tante vittime della popolazione civile di Gaza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l’incontro al Palazzo presidenziale di Sofia. “Il rischio che si allarghi il conflitto è drammaticamente presente per il mondo, anche lì va fatto ogni sforzo, come si sta facendo, perché si trovi una strada per giungere alla soluzione unica possibile che è due Stati per due popoli”, ha aggiunto, sottolineando che questo tema è stato al centro anche della “riunione straordinaria del G7 di tre giorni addietro che ha esortato al cessate il fuoco e a trovare una strada per definire finalmente una condizione stabile di pace”.