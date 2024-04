Scontri tra collettivi studenteschi e agenti della polizia in tenuta antisommossa all’Università Sapienza di Roma. I disordini sono avvenuti poco prima delle 19 di martedì 16 aprile mentre i manifestanti pro Palestina provavano a uscire in corteo dalla cittadella universitaria per proseguire la contestazione contro l’ateneo iniziata a metà pomeriggio. I tafferugli seguono i momenti di tensione che si sono verificati un paio di ore prima davanti al rettorato.