Un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da alcuni pannelli di legno volati a causa del forte vento nel cortile condominiale. È successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, poco dopo le 12. Secondo quanto riferisce l’azienda regionale emergenza urgenza della Regione Lombardia, i pannelli si sono staccati da una tettoia in costruzione al nono piano di un edificio in via Martiri Palestinesi 7 e sono volati all’interno del cortile dove il 29enne è stato colpito alla testa e al volto.

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cinisello Balsamo. Le sue condizioni, secondo quanto riportato da Milano Today, sono delicate e stando alle primi informazioni è in pericolo di vita. Il 118 ha fatto sapere che anche un 66enne, suo padre, è stato soccorso dopo essersi ferito alla schiena a alla gamba nel tentativo di prestare aiuto al figlio. Sul posto, oltre all’automedica e due ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia fa sapere di aver diramato l’allerta gialla (rischio ordinario) per vento a Milano. Allerta che proseguirà fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16 aprile. Si raccomanda dunque di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Anche a Monza, il sindaco Paolo Pilotto con un’ordinanza urgente ha disposto la chiusura del Parco e dei Giardini Reali a partire dal pomeriggio e fino al protrarsi delle condizioni meteorologiche con forti raffiche di vento. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.