Grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno dieci bimbi di età tra pochi mesi e un anno. È accaduto in un asilo nido del comune di Milano. Una maestra-educatrice di 45 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati. La misura cautelare, disposta quattro giorni fa, arriva su ordinanza di domiciliari firmata dal gip Angela Minerva, dopo un’inchiesta della Polizia locale coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro. La donna, secondo quanto riportato dalle autorità, ha esercitato le violenze dal 2022 in poi.

L’indagine è scaturita dalla denuncia della Direzione area servizi dell’infanzia del Comune di Milano e da precedenti segnalazioni di altre educatrici dell’asilo. Poi, gli investigatori, tra il 7 febbraio scorso e il primo marzo, hanno collocato microcamere e hanno così registrato attraverso le “intercettazioni ambientali” tutti gli episodi di “violenza fisica e psicologica” sui minori. Arrivando così all’arresto. Nel provvedimento si legge che la 45enne – assunta come educatrice dal 1996 e in servizio in quell’asilo dal 2008 – urlava contro i piccoli ” se piangevano“, con frasi come “dormi viziata” o “non rompere…”. Oppure “li scuoteva con forza per farli addormentare”. In altri casi “li copriva completamente con una coperta” o li costringeva “a consumare il cibo velocemente”, mentre passava spesso il tempo a guardare il cellulare piuttosto che vigilare su di loro.