Un maxi incendio ha coinvolto l’edificio della Borsa nel centro storico di Copenaghen. L’edificio era attualmente in fase di restauro e per questo era circondato da impalcature. La guglia, che nelle prime immagini diffuse sui social è avvolta dalle fiamme, secondo le agenzie di stampa è crollata: raffigurava quattro draghi le cui code si attorcigliano e simbolicamente si diceva che proteggessero dai nemici e dal fuoco.

Immediato l’intervento di alcune persone sul posto che sono accorse nell’edificio per salvare le opere d’arte e altri oggetti di valore contenuti nel palazzo. Il primo allarme è stato lanciato alle 7:36 di stamattina, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau. “È un incendio molto, molto esteso che stiamo cercando di domare e ne avremo per molto tempo”, ha dichiarato il Direttore della gestione delle emergenze a Copenaghen, Jakob Vedsted Andersen. “Immagini terribili, 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme”, ha scritto su X il ministro della Cultura della Danimarca, Jakob Engel-Schmidt. Uno scenario che ricorda l’incendio scoppiato esattamente cinque anni fa, tra il 15 e il 16 aprile del 2019, a Parigi, con la Cattedrale di Notre-Dame avvolta dalle fiamme partite dal sottotetto alla base della guglia.

Secondo il responsabile delle emergenze Jakob Vedsted Andersen, parti del tetto della Borsa sono crollate e circa la metà dell’edificio è in fiamme. Il quotidiano Berlingske riporta che il rogo non è ancora sotto controllo. Fino al 1974 l’edificio ha ospitato la Borsa di Copenaghen, mentre oggi è di proprietà della Camera di commercio danese Dansk Erhverv.

Video Twitter/UKR Embassy in Denmark