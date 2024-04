Niente Juventus per Felipe Anderson. L’attaccante della Lazio, da tempo accostato ai bianconeri che già pregustavano un affare a parametro zero, andrà al Palmeiras. Una decisione che ha il sapore di fulmine a ciel sereno e che è stata annunciata dal club brasiliano con un comunicato sul proprio sito.

Prosegue intanto senza sosta la liquefazione dei biancocelesti: la Lazio, arrivata seconda nello scorso campionato, a inizio marzo ha perso Maurizio Sarri, dimessosi dalla panchina, mentre ora deve fare i conti anche Luis Alberto, che ha detto di aver chiesto la rescissione del contratto e, quindi, di non voler far più parte del club della capitale. Senza dimenticare l’addio in estate di Milinkovic–Savic.

Anche Felipe Anderson aveva manifestato le sue intenzioni tramite una storia sul suo profilo Instagram: “Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione”. Adesso tornerà nel suo paese di origine, dove nel 2010 ha debuttato con il Santos, ma con una maglia diversa. Appunto, quella del Palmeiras.

E O PARABÉNS? ???? O aniversário é seu e o presente a gente compartilha, meu novo meia: ansiosa pela sua chegada, a #FamíliaPalmeiras te deseja um feliz aniversário, Felipe Anderson! 3.1 com o carinho da torcida alviverde! ????????#AvantiPalestra#FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/qRYjRsUWKV — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 15, 2024

Rimane a bocca asciutta la Juventus, che aveva provato a ingaggiare il 31enne brasiliano offrendogli tre anni di contratto: l’affare sembrava fatto e molte testate, oltre a insider di spicco nel mondo del calciomercato, avevano riportato la notizia a più riprese. Ma Anderson ha scelto il Brasile soprattutto per riavvicinarsi alla sua famiglia, chiudendo così il suo secondo capitolo alla Lazio e in Italia.