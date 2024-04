Ha cercato di aggredire la sua ex nel pronto soccorso della clinica Città Studi a Milano. E nel farlo ha accoltellato tre persone – un infermiere, un addetto alle pulizie e un paziente di 70 anni – che avevano cercato di fermarlo mentre dava in escandescenze. L’uomo, 22enne, si trova ora in caserma dai Carabinieri. Non è ancora chiaro se avesse un appuntamento con la ex compagna, ma era a conoscenza del fatto che in quel momento la coetanea era lì. Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, la lite tra i due sarebbe scoppiata prima verbalmente. Quando la donna si è rifugiata in un ufficio della clinica l’uomo ha cercato di seguirla, in modo aggressivo. In difesa di lei sono intervenuti due dipendenti dell’ospedale e un cittadino e a quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello ferendo i due con fendenti di striscio e il terzo lievemente alle mani. Tutti sono stati portati in condizioni non gravi nel pronto soccorso della stessa struttura sanitaria.

Il 70 enne accoltellato ha raccontato che il ragazzo urlava: “Ti uccido, io ti uccido”. La ragazza “piangeva e si stringeva a se stessa. Ho visto che ha tirato fuori il coltello e ho provato a disarmarlo. Ho provato ad afferrare l’impugnatura, mi ha colpito alla mano. Si erano lasciati e lui voleva ucciderla”.