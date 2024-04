“Penso che bisogna fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare possibili escalation”. Così la premier Giorgia Meloni, commentando la situazione in Medio Oriente a margine della sua visita al Vinitaly di Verona.

Nella riunione di ieri del G7 “si è ribadita la necessità di fare tutti la nostra parte per dialogare con tutti gli attori interessati e far passare messaggi di responsabilità”, ha aggiunto la presidente del Consiglio ribadendo la “ferma condanna per l’attacco iraniano contro Israele”. “Credo però sia molto importante una de-escalation, perché una escalation nel conflitto all’interno di quella regione tutti ci rendiamo conto che potrebbe avere conseguenze molto significative”.