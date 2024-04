Una maxi rissa a colpi di ombrelli e anche di mazzi di rose. È quanto avvenuto sabato 13 aprile attorno alle 11,40 del mattino all’altezza del civico 26 di via del Colosseo in mezzo a passanti e turisti. La rissa sarebbe scoppiata tra i tanti venditori ambulanti che quotidianamente si ritrovano nella zona e avrebbe poi coinvolto anche un uomo, avvolto da una bandiera della Palestina, e probabilmente altri passanti che hanno cercato di dividere i partecipanti alla rissa.

Le indagini sono ancora in corso e non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa. Come si vede dai video diffusi da Welcome to favelas appunto, si vedono diversi venditori coinvolti, e anche un ragazzo avvolto in una bandiera della Palestina. Durante la rissa vengono usati anche ombrelli, selfie stick e mazzi di rose. Qualcuno di passaggio cerca anche di intervenire. Alla fine a lanciare l’allarme alla polizia, poi intervenuta sul posto, sono dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure.

Per la rissa sono state denunciate quattro persone, due bengalesi e due tunisini. Uno è stato medicato sul posto e uno è stato portato all’ospedale San Giovanni, refertato con una prognosi di 7 giorni.

Video Welcome to Favelas