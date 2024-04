A pochi giorni dall’attacco in un centro commerciale costato la vita a sei persone, la città di Sydney in Australia ripiomba nella paura. Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley (Sydney). I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia che ha annunciato anche l’arresto di un uomo.

Un video, diffuso sui social e ripreso dai media australiani, mostra il vescovo mentre pronuncia il suo sermone nella chiesa Christ The Good Shepherd di Wakeley, quando un uomo gli si avvicina con calma prima di aggredirlo e accoltellarlo al viso e al collo. Si sentono poi le urla dei presenti, alcuni si avvicinano per soccorrere la vittima. Un uomo sulla cinquantina è stato portato all’ospedale di Liverpool con ferite multiple da taglio, riferisce un portavoce del servizio di ambulanze, senza specificare se si tratti del religioso. Altre persone risultano ferite e sono state medicate sul posto.