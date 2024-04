Nel primo pomeriggio a Milano, in corso Venezia, vicino ai giardini Montanelli, i ciclisti hanno organizzato un presidio per dire “stop al codice della strage”, in riferimento al nuovo codice della strada voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’iniziativa si è svolta in concomitanza col g7 dei Trasporti a cui partecipa lo stesso Salvini, ospitato sempre nel capoluogo lombardo.