“Per noi la sfida demografica, la natalità, la sostenibilità economica connessa a questi fattori rappresentano una delle principali sfide. Non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro”. Così Giorgia Meloni intervenendo all’evento “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro”.

“Possiamo investire risorse, possiamo fare scelte importanti, fare le migliori riforme, ma tutto questo non porta a nulla se a monte noi non invertiamo la drammatica tendenza della denatalità che compromette ogni possibile sviluppo positivo per la nostra nazione, non solamente per la nostra nazione”, ha aggiunto la premier.