“In bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve mer**, forza Toro”. È il curioso intervento fatto nell’Aula del Parlamento europeo dal deputato irlandese Mick Wallace. L’eurodeputato ha indossato in Aula una maglietta color granata del Torino e ha parlato in italiano con ovvia inflessione inglese. Il video è stato diffuso via Twitter da Cristiano Bosco.

Non è la prima volta che Wallace manifesta nell’emiciclo la sua passione per il Torino: nel 2021, presentandosi in Aula sempre con la maglia del club, aveva ancora una volta attaccato i bianconeri nel giorno di San Patrizio, come riporta Sportface.it.

Video Twitter/Cristiano Bosco