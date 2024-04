“La politica deve avere gli anticorpi, perché non ha senso sperare che sia la magistratura a risolvere i problemi. Bisogna pensarci prima, anche al momento delle candidature, bisogna fare selezione, questo compito spetta proprio alla politica”.

Il Procuratore Capo di Milano Marcello Viola commenta così le notizie delle inchieste che nelle scorse settimane hanno scosso il mondo politico da Bari a Torino passando per Palermo. Il magistrato era ospite del festival internazionale dell’antimafia “L’impegno di Tutti” organizzato dall’associazione Wikimafia a Milano. Una tre giorni di dibattiti e incontri al cinema Anteo che vede tra gli ospiti anche il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. “Da parte dei rappresentanti delle istituzioni serve un muro contro le zone grigie – ha detto il presidente Roia – Serve un muro – mi aspetto che la politica sia il primo fronte etico e morale di alcun contrasto istituzionale, se ci sono zone grigie, non va bene perché dalla politica deve arrivare un messaggio forte che riguarda etica e morale per evitare forme di infiltrazioni”.