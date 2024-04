La Polizia di Stato celebra oggi il 172esimo anniversario della sua fondazione in Piazza del Popolo a Roma. Alle ore 11.00 ci sarà la cerimonia in Piazza del Popolo con il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la quale sarà conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d’oro al valor civile alla bandiera della Polizia, per le attività del personale del gruppo sportivo Fiamme Oro. Un’altra medaglia d’oro al merito civile sarà attribuita alla memoria della Guardia di pubblica sicurezza Paolo Diano deceduto in servizio, nel 1981 a Bologna. Saranno concesse, poi, le promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti per gli eccezionali risultati conseguiti durante l’espletamento delle loro funzioni.