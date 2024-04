Un 40enne italiano è stato ferito con quattro colpi di arma da fuoco alle gambe, poco dopo le 18, in viale Marche a Milano. Stava andando verso la sua macchina, all’angolo con via Bellinzaghi. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Duomo per rintracciare l’aggressore attraverso le testimonianze di chi ha assistito alla sparatoria e l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere della zona.

A quanto si apprende, la vittima era nota alle forze dell’ordine e aveva numerosi precedenti per sia per droga che per reati contro il patrimonio.