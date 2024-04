Pat Hennen, il primo pilota statunitense a vincere un Gp in 500, è morto il 7 aprile all’età di 70 anni, venti giorni prima di compierne 71. Hennen è diventato un pioniere delle due ruote Usa grazie a quel successo in Finlandia sul circuito stradale di Imatra l’1 agosto 1976, ma la sua carriera è durata fin troppo poco a causa del terribile incidente al Tourist Trophy del 1978: finì in coma e poi fu forzato al ritiro. “Porgiamo le più sentite condoglianze a chi ha amato e ha corso contro Hennan, al quale renderemo onore come vero pioniere nel contesto del Campionato del Mondo”, ha scritto la MotoGP sul suo sito.

L’incidente con un gabbiano – La fatale stagione 1978 è stata la terza di Hennen nel Motomondiale, dopo il debutto in 500 nel 1976 e il campionato 1977 in cui è arrivato al terzo posto in classifica. In sella alla Suzuki ha conquistato il Gran Premio della Finlandia nel 1976, diventando il primo pilota a stelle e strisce a vincere in top class. Dal Tourist Trophy sull’Isola di Man nel 1978 però non è stato più lo stesso: si scontrò con un gabbiano che gli fece perdere il controllo della moto, sbalzandolo violentemente. Hennen finì contro il muro di una chiesa, entrando in un coma da cui si sveglierà senza ricordare nulla dell’incidente. Sopravvissuto e dimesso dall’ospedale, è stato costretto a interrompere una stagione iniziata con quattro podi in cinque GP disputati e a cominciare una nuova vita lontano dalla velocità e dall’adrenalina.

Le origini – Hennen era nato in Arizona e cresciuto nel nord della California. Le due ruote le ha avute in mente fin da giovane, quando ha cominciato a gareggiare in dirt track per poi passare alle competizioni in circuito: nel 1969 è entrato nel campionato californiano “novizi”. Il talento sulla moto c’è e si vede subito: dieci vittorie nel 1973 e il titolo alla 100 Miglia di Daytona nel 1974. Tutto il resto è storia fino al ritiro, dopo il quale è comunque rimasto nel giro delle corse per poi entrare nel 2007 nell’AMA Motorcycle Hall of Fame.