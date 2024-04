“Al ministero stiamo pensando come andare ulteriormente a lavorare su tagli di spesa ai ministeri. Onestamente non ci aspettavamo il disastro del Superbonus e questo complica il quadro ma l’obiettivo è andare a confermare il taglio della decontribuzione. L’andamento della decontribuzione in qualche modo ci conforta sotto questo aspetto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Def. “Quando mi diranno le istruzioni sulla nuova governance europea conoscerò la traiettoria, le spese da monitorare ed eventualmente tagliare. Una volta che avremo il quadro sapremo anche dove andare a incidere per tagliare la spesa e trovare le risorse“