Morta mentre faceva jogging. Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un suv mentre si allenava nella mattina di lunedì 8 aprile alla periferia di Andria, in Puglia. La vittima, Marilena Brudaglio, ha riportato un profondo trauma cranico. Soccorsa dal personale del 118, è deceduta nell’ospedale Bonomo della città. Il conducente era alla guida di una Bmw. Si tratta di un 76enne di Andria, ora indagato per omicidio stradale, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Ora si attendono gli esiti di alcol e droga test a cui è stato sottoposto. Il fuoristrada viaggiava in direzione della città sulla strada provinciale tra Andria e Castel del Monte, quando ha travolto la donna. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Brudaglio era una podista esperta, era sposata e aveva tre figli. “Morire così, rincorrendo la tua più grande passione“, questo l’omaggio su Facebook della sindaca del comune pugliese Giovanna Bruno. “Morire mentre la tua famiglia è in cammino, in evoluzione, in crescita. Morire così, su una strada. La notizia che ci ha raggiunto è una tragedia assurda. Un abbraccio di silenziosa vicinanza al marito e alle figlie di Marilena e a tutti coloro a cui questa giornata ha sconvolto la vita”. Proprio ieri Brudaglio aveva corso una gara a Canosa di Puglia.