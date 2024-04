Brutta giornata ieri pomeriggio per il consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Il politico stava partecipando alla Milano Marathon quando, al 41esimo chilometro, ha avuto un collasso ed è stato portato in ospedale.

A raccontarlo è lui stesso sui social: “Purtroppo la maratona di Milano per me è finita nel peggiore dei modi – scrive – Ho avuto un collasso al chilometro 41 e non sono riuscito a concluderla”. Le alte temperature e “un ritmo troppo veloce” sarebbero le principali cause del collasso dell’ex assessore, ma nulla di grave: “Mi hanno portato in ambulanza all’ospedale da campo. Mi hanno fatto una flebo e ora sto molto meglio”. E poi conclude: “Sono molto arrabbiato ma sono cose che capitano. La prossima maratona andrà sicuramente meglio”.