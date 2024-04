Claudia Ughi, ex compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stata assolta in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino in merito alle accuse di appropriazione indebita di denaro e malversazione dei soldi. Questa decisione conferma la sentenza di primo grado pronunciata a dicembre 2022.

La donna, difesa dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, è stata portata in tribunale proprio da Allegri, che l’aveva accusata di aver utilizzato i soldi del mantenimento del figlio di 11 anni per sé e di aver pagato le rette universitarie di un’altra figlia nata da una relazione precedente. Un’inchiesta condotta dalla guardia di finanza aveva calcolato in oltre 200mila euro le presunte spese indebite sui 600mila percepiti in questi anni dall’allenatore bianconero. In entrambi i gradi di giudizio, però, Claudia Ughi è stata assolta. Al momento della loro separazione, nel 2017, era stato stabilito che Allegri versasse ogni mese 10mila euro per il mantenimento del figlio.