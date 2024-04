Le tre vittime del crollo sarebbero ripartite proprio il giorno in cui la terrà tremò. Il Tribunale di Rieti ha assolto 7 degli 8 imputati nel processo scaturito dall’inchiesta riguardante il crollo del B&b La Margherita della fazione di Saletta, nel comune di Amatrice (Rieti), provocato dal terremoto sisma del 24 agosto 2016. Sotto le macerie tre turisti romani: Riccardo Antonucci di 40 anni, Federica Corsaro di 30 e Anna Rosa Russo di 71. L’unico condannato in primo grado a 3 anni è stato l’allora progettista e direttore dei lavori, il geometra Stefano Petrucci, già sindaco del Comune di Accumoli (Rieti).

Il crollo del B&b, secondo l’accusa e le conclusioni delle indagini e delle consulenze ordinate dalla Procura di Rieti, furono inadeguate la ristrutturazione di una parte dello stabile e la trasformazione del fienile adiacente all’edificio in abitazione, per ampliare la capienza della struttura. “La sentenza dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte d’Appello – ha commentato all’Ansa il legate di Petrucci, l’avvocato Mario Cicchetti -, merita una riforma per quanto riguarda il reato di omicidio colposo di prossima prescrizione. In attesa di leggere le motivazioni restiamo convinti che la Corte d’Appello riformerà questa sentenza”.

Secondo l’accusa il crollo si verificò a causa dei lavori di ampliamento, fra il 2003 e il 2008, sulla base di un progetto che, non solo non era conforme alla normativa antisismica ma che il progettista non avrebbe neanche potuto redigere, in quanto geometra, mentre questa era un’attività riservata ad ingegneri regolarmente iscritti all’albo. Nella chiusura indagini la procura contestò, dopo le indagini dei carabinieri, che per elaborare i calcoli strutturali del progetto, fosse stata utilizzata una simulazione di calcolo richiesta ad un ingegnere del posto, depositandola poi all’insaputa di questo presso il Genio Civile di Rieti per ottenere l’approvazione del progetto. Un elaborato, secondo l’accusa, “caratterizzato da numerosissimi errori sia di calcolo che di progettazione”.