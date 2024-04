Una bambina di nove anni è caduta dal balcone di casa riportando gravi ferite. È accaduto sabato pomeriggio in una palazzina di Piacenza, per cause ancora da accertare. La piccola si trovava sul terrazzo dell’abitazione e, forse giocando con una palla, si è sporta dalla ringhiera o l’ha addirittura scavalcata, precipitando sullo scivolo che porta al garage dell’immobile, da un’altezza di oltre 4 metri. A quanto risulta, nessuno ha però assistito all’accaduto.

A dare l’allarme al 118 è stata la nonna della bambina che, al momento della caduta, si trovava in una altra stanza della casa. E che, vista la nipote adagiata sul selciato, ha attivato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e con un’automedica. Nella caduta la bimba ha riportato lesioni interne e un trauma cranico commotivo. Attualmente è in prognosi riservata. Le sue condizioni risultano comunque “stabili” e la bimba dovrebbe essere trasferita, sempre in prognosi riservata, dal reparto di Rianimazione Generale al reparto di Terapia Intensiva pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Dopo essere stata stabilizzata, la bambina è stata inizialmente portata al Pronto Soccorso dell’ospedale piacentino Guglielmo da Saliceto per tutti gli approfondimenti del caso. Qui, alla luce di un quadro clinico apparso serio, i medici hanno deciso e disposto il suo trasferimento all’Ospedale Maggiore di Parma, centro dotato, per ogni evenienza, di un reparto di neurochirurgia. Per rendere più veloce il trasferimento da Piacenza verso il nosocomio parmigiano è stata utilizzata l’Eliambulanza della città ducale, che ha permesso l’immediato ricovero della bambina nel reparto di Rianimazione Generale.