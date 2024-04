“Nonostante la temperatura dell’acqua sia ancora fredda, c’è già una presenza massiccia di granchi blu. Non si sono mai fermati durante l’inverno. Addirittura adesso si vede l’aumento delle femmine in modo sostanziale, ne prendiamo molte di più rispetto a prima.” A raccontarlo è Cristian Farabotin, pescatore del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, parlando delle difficoltà che continuano ad avere gli allevatori di vongole veraci e altre tipologie di molluschi nel Delta del Po a causa della diffusione del granchio blu. “Prima questa era una delle lagune più produttive,” aggiunge Farabotin riferendosi alla produzione delle vongole. “Da giugno dell’anno scorso è diventata una laguna completamente sterile. Non c’è più nessuna forma di vita, solamente granchi.”