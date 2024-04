“Una scelta unilaterale che rappresenta un favore alle destre”, la segretaria dem Elly Schlein non risparmia critiche a Giuseppe Conte e alla scelta di ritirare il M5S dalle primarie per la scelta del candidato sindaco di Bari. “Ritirarsi dalle primarie a tre giorni dal voto è uno schiaffo alle persone perbene che si preparavano per venire a scegliere un candidato”. Schlein ha anche difeso l’onorabilità di Vito Leccese “persona specchiata che si è sempre messa a disposizione della comunità”, attaccando Conte per la mancanza di lealtà.