“Questa e tante attività e iniziative che la comunità di Sant’Egidio effettua per il mondo hanno un dato in comune, una ragione di fondo che le accomuna tutte: il sogno di un’umanità migliore in cui la solidarietà garantisca a tutti un comune futuro sereno e adeguato alla condizione umana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visitando in Costa d’Avorio la “casa dell’Amicizia” della comunità di sant’Egidio. “Dovunque, da Abidjan a Roma, dall’Africa all’Europa e agli altri continenti questo sogno è quello che consente – ha aggiunto – alle donne e agli uomini di pensare a un futuro adeguato, al giusto senso della condizione umana, quello di essere tutti fratelli con un medesimo futuro in comune. Ho iniziato dicendo che questo è un sogno, in realtà è una speranza. La speranza è quell’elemento che trasforma il sogno in realtà, in fatti reali e concreti”.