Bronny James si è dichiarato eleggibile per il prossimo Draft Nba, l’evento dove si scelgono i migliori studenti del college. Il primogenito di LeBron James, 4 volte campione Nba ora ai Los Angeles Lakers, ha annunciato la sua scelta attraverso un post sui suoi profili social: “Ho avuto un anno con alti e bassi, ma tutto questo ha aiutato a farmi crescere come uomo, studente e atleta. Ho preso quindi la decisione di entrare al Draft”.



Il 19enne in forza ai Trojans, però, ha deciso di non chiudere definitivamente la parentesi college e allo stesso tempo si è dichiarato disponibile per il cosiddetto transfer portal, nel caso in cui decidesse di continuare la carriera studentesca. Il portale è stato introdotto nel 2018 e non è altro che un database in cui i giocatori che decidono di cambiare università scrivono il proprio nome per farsi notare e attrarre nuove offerte.

La scelta di una doppia porta aperta è legata anche all‘infarto di cui Bronny è stato vittima nel corso di un allenamento l’estate scorsa e che ha alterato il suo rendimento, probabilmente non ancora al livello richiesto dal massimo campionato di basket americano. Dopo un solo anno di college all’USC in California, quindi, Bronny proverà a giocarsi la carta Draft e nel caso in cui venisse scelto da una delle trenta franchigie realizzerebbe l’ultimo sogno del padre LeBron, che ha spesso dichiarato di volersi ritirare soltanto dopo aver condiviso il campo con il figlio maggiore.