Matteo Berrettini vince il derby italiano con Lorenzo Sonego all’Atp 250 di Marrakech e vola in semifinale. Una vittoria arrivata in due set, 6-3, 7-6 (5), dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il romano si riavvicina così alla top 100 e sabato giocherà la semifinale contro l’argentino Mariano Navone. Il terzo successo in quattro partite contro l’amico e connazionale vale per Berrettini un traguardo che dà fiducia e si aggiunge alla finale del Challenger di Phoenix disputata qualche settimana fa. Una semifinale del circuito maggiore mancava da oltre un anno e mezzo: l’ultima volta a riuscirci fu a Napoli nell’ottobre 2022.

Dopo un 2023 martoriato dagli infortuni, Berrettini sta mostrando segnali di ripresa in questi ultimi mesi. Al già citato Challenger di Phoenix, torneo del circuito secondario, ha raggiunto la finale, perdendola poi in due set contro il numero 62 al mondo Nuno Borges. Al termine dell’Atp in Marocco lo aspetta il primo grande appuntamento sulla terra rossa: il Masters 1000 di Montecarlo, dove è entrato direttamente in tabellone principale grazie a una wildcard ed esordirà contro il 50esimo del ranking Miomir Kecmanovic. Il test non è semplice, ma gli permetterà di mettersi alla prova ed eventualmente continuare la scalata alla top 100, distante al momento 7 gradini. Infatti, con la vittoria su Sonego, Berrettini ha già recuperato 28 posizioni virtuali (570 punti) che lo allontanano dalla 135esima posizione.