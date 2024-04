Un grosso buco (quasi ultimato) scavato dietro un armadio che li avrebbe dovuti portare nell’area all’aperto, dove trascorrono il tempo libero. E da lì avrebbero scavalcato il muro per darsi alla fuga. Era questo il progetto di evasione scoperto dalla polizia penitenziaria del carcere minorile del Pratello a Bologna. A renderlo noto è il Segretario Nazionale della Uil PA Polizia Penitenziaria Domenico Maldarizzi.

Poi, sulla situazione dell’Istituto Penale per Minori di Bologna, Maldarizzi aggiunge: “Precipita ogni giorno sempre più tra un sovraffollamento della struttura (che ha sfiorato i 50 utenti) e la grave carenza di organico”. Un paradosso quello che “la Direzione non conceda giornate di ferie al personale proprio per la carenza di organico che di giorno in giorno viene depauperato sempre più e il poco personale presente è costretto a ore di straordinario, riposi revocati, accorpamenti di posti di servizio e frequenti richiami“.