Il campo largo rischia di morire a Bari. Se il capoluogo pugliese doveva essere il punto di ripartenza di un’alleanza organica tra Pd e Movimento 5 Stelle, adesso è rimesso tutto in discussione a causa delle conseguenze politiche e delle prese di posizione dopo la seconda inchiesta giudiziaria che ha colpito il centrosinistra barese e pugliese. Dopo settimane di trattative, dem e pentastellati avevano chiuso il patto secondo cui il candidato unico del centrosinistra alle comunali di Bari sarebbe stato deciso dalle elezioni primarie. Che sono tuttora fissate per domenica 7 aprile, ma ormai la data è vicina a saltare.

Il primo a sfilarsi è stato Giuseppe Conte, che sostiene il candidato Michele Laforgia: “Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie” ha detto l’ex premier nel pomeriggio, rilanciando il suo candidato anche e soprattutto per una corsa unitaria. A stretto giro è arrivata la reazione – durissima – del Partito Democratico, che tramite una velina del Nazareno ha bollato come “incomprensibile” la scelta di Conte, intimando al M5s di “non dare lezioni di moralità a nessuno”. Con una postilla: “Siamo certi che il Pd insieme al centrosinistra vincerà di nuovo le elezioni contro questa destra”. Addio alleanza? A Bari certamente sì, almeno per ora, almeno al primo turno delle prossime amministrative, sempre che il comune non venga sciolto prima. Il tutto avviene alla fine di una giornata surreale. La cronaca.

Conte si sfila dalle primarie – “Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie“. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha firmato la prima, vera conseguenza politica di giornata. Prima del comizio in favore di Laforgia, l’ex premier ha di fatto stracciato l’accordo con il Pd, rilanciando il proprio candidato: “Riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano”. Tradotto: avanti con Laforgia.

Per cosa? La spiegazione arriva a stretto giro: “Ci confronteremo con le forze politiche e civiche della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza” E ancora: “Continueremo a lavorare con le altre forze ma pretendendo le massime garanzie per queste condizioni. Se non ci sono, noi non ci siamo”. Delle due l’una: avanti con Laforgia come candidato sindaco senza passare dalle primarie? Laforgia candidato unico del centrosinistra (quindi anche del Pd)? “Andremo divisi? No, noi siamo per uno spirito unitario, siamo sempre stati leali – ha spiegato Conte – Tutte le forze conoscono il nostro Dna, i nostri obiettivi e le condizioni indispensabili per lavorare insieme. Ho anticipato alle altre forze politiche la nostra determinazione sulle primarie – ha concluso – e spiegheremo le nostre regioni alle popolazione barese“.

“Per il M5s non ci sono le condizioni” – La palla, quindi, passa al confronto tra Pd e M5s, che in queste ore dovranno giocoforza trovare la soluzione a un impasse inaspettato e difficile da risolvere. Il leader del M5s, tuttavia, ha detto anche altro, ricordando che per il suo movimento “l’obiettivo della legalità e della trasparenza, del contrasto a ogni forma di corruzione è una premessa indispensabile per dare un contributo politico. Se non c’è questa premessa, noi non ci siamo”. E a Bari queste condizioni secondo Giuseppe Conte non ci sono? È sempre lui a spiegarlo: “A una prima inchiesta giudiziaria, si aggiunge oggi una seconda inchiesta in cui è coinvolto il voto di scambio, cose che noi stiamo denunciando da tempo: per il Movimento 5 Stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie”.

Laforgia: “Chiederò l’annullamento delle primarie” – “Le primarie a Bari non si possono fare, non ci sono le condizioni per farle”: parola di Laforgia, confermando quanto annunciato da Conte. “Non abbiamo deciso niente di diverso da quello che è evidente a tutti – ha aggiunto prima di salire sul palco per l’evento con Conte e Vendola – non ci sono più le condizioni, le stesse condizioni che c’erano prima per fare queste primarie. Noi – ha concluso – chiederemo di sospenderle, lo chiederemo anche pubblicamente all’altro candidato Leccese. Spero che questa soluzione sia condivisa e che riusciremo a trovare una soluzione per tenere unita la coalizione”.

Il Pd: “No a lezioni di moralità, scelta incomprensibile” – A stretto giro è arrivata la replica del Partito democratico, che direttamente dal Nazareno ha inviato una velina durissima alle agenzie di stampa. Testuale: “La scelta di Conte di uscire dalle primarie è incomprensibile – si legge – Se il Movimento 5 stelle pensa di vincere da solo contro la destra, proceda pure. Ma abbia rispetto per la città di Bari – è l’accusa – per gli elettori di centrosinistra e non pensi di dare lezioni di moralità a nessuno”. E ancora: “Il Pd resta al fianco di Bari che ha già dimostrato quanto sia importante il Pd come presidio di legalità e di buona amministrazione. Siamo certi che il Pd insieme al centrosinistra vincerà di nuovo le elezioni contro questa destra”.