Rafael Nadal non parteciperà al Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo ha annunciato la sua assenza tramite un post sui suoi profili social: “Devo dirvi che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo non lo permette ancora. Anche se sto lavorando duro e facendo il massimo sforzo ogni giorno con tutta la volontà che ho di giocare e competere in questi tornei così importanti per me, la verità è che a oggi non posso giocare”.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024



“L’unica cosa che posso fare è accettare la situazione e provare a guardare l’imminente futuro con entusiasmo e volontà di giocare, sperando che le cose vadano meglio. Grazie a tutti per il supporto”, ha aggiunto Nadal. Il suo vuoto nel tabellone principale sarà colmato da Zhang Zhizhen, numero 49 del mondo, il cui posto alle qualificazioni sarà riempito da Dominic Thiem. Il ritiro si aggiunge a quelli annunciati dagli Australian Open, ufficialmente per un micro strappo, e per il Masters 1000 di Indian Wells. Le uniche presenze del 2024 risalgono al primo torneo dell’anno a Brisbane, dove Nadal ha disputato tre partite uscendo ai quarti di finale.