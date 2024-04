Quattro contro una, con una donna armata di mattarello in legno. Nelle strade del quartiere Madonnella di Bari è scoppiata una rissa tra un gruppo di donne, probabilmente a causa di un tradimento o per un uomo conteso. La scena è stata immortalata da un video divenuto virale e inizialmente diffuso tramite Whatsapp: si è consumata nella serata di lunedì in corso Sonnino, a breve distanza dalla scuola primaria Balilla.

Le protagoniste, come testimonia il video condiviso da Repubblica, si prendono a calci, pugni e tirate di capelli per almeno tre minuti. Fino a quando una di loro recupera addirittura un mattarello e inizia a colpire la povera malcapitata. “Calma, calma”, urla un passante in scooter, senza però ottenere l’attenzione del gruppo.