Le immagini e le riprese aeree effettuate con droni mostrano la distruzione, con macerie e devastazione, oltre a persone in fuga e campi per sfollati nella Striscia di Gaza, a sei mesi dall’inizio del conflitto scatenato dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso, che ha provocato la morte di circa 1.160 persone, per lo più civili, secondo un rapporto, il cui conteggio si basa su dati ufficiali israeliani e indica più di 32.600 persone, secondo il ministero della Salute gestito da Hamas. Una sorta di recap e riepilogo delle riprese aeree della distruzione a Gaza dall’inizio della guerra.