Benyamin Netanyahu preme per far chiudere Al Jazeera in Israele, così come altre emittenti straniere ritenute un pericolo per la sicurezza nazionale. L’azione del premier israeliano è concentrata in particolare sul network del Qatar e mira ad accelerare una proposta di legge che è già in discussione alla Knesset, dove è già stata votata una volta. A far sapere delle intenzioni di Netanyahu, che si opererà a un’ernia nelle prossime settimane, è il Likud.

“Agirà in maniera decisa per far chiudere Al Jazeera”, ha spiegato il suo partito facendo sapere che il premier ha parlato con il leader parlamentare della coalizione di governo Ofir Katz chiedendogli di assicurare il passaggio della legge in seconda e terza lettura alla Knesset. Il provvedimento fino ad adesso è stato approvato solo in prima lettura.

Se varato in via definitiva, il premier e il ministro delle Comunicazioni – hanno ricordato i media – potranno chiudere network stranieri che operano in Israele e confiscarne le attrezzature se ritenute di costituire un “danno alla sicurezza dello Stato”. La battaglia tra Israele e Al Jazeera è stata inasprita dall’attacco di Hamas del 7 ottobre e dalla successiva invasione della Striscia di Gaza da parte dell’Idf.

Ma il piano di Netanyahu è lo stesso da ben prima. Già nel 2017 si era parlato di una chiusura del network e della revoca delle credenziali ai giornalisti con l’accusa di “sostegno al terrorismo”. Nel corso degli anni i momenti di tensione sono stati altissimi. Era della tv qatarina la giornalista Shireen Abu Akleh uccisa in Cisgiordania con un colpo alla testa da un soldato israeliano. Nonostante le conclusioni delle inchieste dell’Onu e della Cnn, Israele negò un’indagine penale. Lo scorso ottobre, inoltre, 12 familiari del cronista Wael Al-Dahdouh venne sterminati in un attacco aereo israeliano su Gaza e Al-Dahdouh lo scoprì mentre era in onda.