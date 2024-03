“Non si può accogliere nessuno, non si può integrare nessuno, se si cancellano le radici più profonde del nostro essere”. Matteo Salvini ha pubblicato un video sui social di auguri per la Pasqua. E ha parlato anche della guerra in Ucraina: “Ci sono leader europei che vogliono mandare i nostri soldati a combattere al di fuori dei nostri confini. Da ministro, da segretario della Lega, da uomo e da genitore ce la metterò tutta perché siano settimane e mesi di pace”.