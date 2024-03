Stava facendo surf con la tavola da kite davanti a un villaggio turistico a Vieste, approfittando anche della giornata ventosa. Ma è morto per un incidente col cavo che probabilmente l’ha soffocato. La vittima si chiamava Franco Carlucci, aveva 63 anni ed era di Foggia. Si trovava sulla spiaggia del Gargano insieme a un gruppo di amici. Secondo la prima ricostruzione il 63enne è caduto in mare ed è rimasto impigliato nel cavo del kite non riuscendo a respirare. Immediatamente gli amici hanno tentato di soccorrerlo ed è partita la chiamata al 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica della vicenda.

La foto in alto è d’archivio