Un’intossicazione di massa durante la veglia pasquale. A causa di una fuga di gas si è scatenato il panico nella tarda serata di sabato nella chiesa parrocchiale di San Costanzo a Pont Canavese, in provincia di Torino. Nel pieno della funzione religiosa, diverse persone hanno iniziato ad accusare malori, nausea, mal di testa e svenimenti. La causa, come ricostruito dai soccorritori, è da attribuire a un’intossicazione da monossido di carbonio, causata probabilmente da un guasto alla caldaia della chiesa.

Le persone finite in ospedale sono 40 e in almeno una decina – tra cui un bambino di 8 anni – sono state costrette al trattamento in camera iperbarica negli ospedali di Ivrea e Ciriè. Nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco partite da Ivrea, Rivarolo Canavese e Cuorgnè, oltre ai reparti specializzati del nucleo Nbcr spediti da Torino. Le ambulanze accorse sul posto hanno prestato i primi soccorsi direttamente sul sagrato della chiesa.