Tre punti a tavolino per manifesta ostilità. Potrebbe essere riassunta così la decisione della Fifa, che ha assegnato la vittoria per forfait al Giappone contro la Corea del Nord dopo la cancellazione decisa da quest’ultima dell’incontro di qualificazione alla Coppa del Mondo che doveva tenersi a Pyongyang lo scorso martedì. Lo ha comunicato sabato la stessa federazione internazionale alla Japan Football Association (Jfa). In questo modo il Giappone è stato dichiarato vincitore per 3-0 nel secondo turno del Gruppo B asiatico, che significa la quarta vittoria consecutiva per i Samurai Blue e il passaggio automatico alla fase finale delle qualificazioni asiatiche con due partite rimanenti. Il 21 marzo il Giappone aveva battuto la Corea del Nord per 1-0 allo Stadio Nazionale di Tokyo, poco prima che si diffondesse la notizia che gli avversari non avrebbero ospitato la partita di ritorno in casa. I media del Paese eremita avevano successivamente accennato ai rischi di contagio di un’infezione batterica, con riferimento alla diffusione della sindrome da shock tossico streptococco (Stss) in circolazione attualmente in Giappone. Il giorno dopo la federazione asiatica (Afc) ha confermato che l’incontro “non si sarebbe svolto come previsto a causa di circostanze impreviste“, e la Fifa ha deciso dunque di decretare la sconfitta a tavolino.