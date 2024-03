L’incubo di un conflitto diretto tra la Russia e la Nato assume contorni sempre più reali. Nelle prime ore del mattino i caccia polacchi, insieme a quelli di altri Stati dell’alleanza atlantica, sono decollati per difendere lo spazio aereo del Paese da un altro attacco su larga scala lanciato da Mosca sull’Ucraina. E il premier di Varsavia Donald Tusk parla ormai senza filtri di una prossima guerra in Europa: “Non è più un concetto del passato. È reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile“, afferma. E avverte: “Dobbiamo essere pronti. L’Europa ha ancora molta strada da fare”. Nella notte decine di droni e missili russi hanno preso di mira quasi tutta l’Ucraina, comprese le città occidentali di Leopoli e Ivano-Frankivsk. L’obiettivo, riferisce l’aeronautica di Kiev, “erano soprattutto gli impianti di produzione di elettricità“. “Ci sono danni alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Leopoli, Cherkasy e Chernivtsi”, informa il primo ministro Denis Smyhal. Il sistema nel suo complesso ha comunque retto. Le forze di Mosca hanno attaccato con sessanta droni iraniani Shahed, tre missili aerobalistici Kinzhal, due missili balistici Iskander-M, nove missili aerei guidati X-59, quattro missili da crociera Iskander, 21 missili da crociera X-101-X-555. Secondo il comandante dell’Aeronautica, Mykola Oleschuk, 84 obiettivi su 99 sono stati abbattuti dalla difesa.

L’offensiva russa ha spinto anche il governo polacco a prendere contromisure: il comando operativo delle forze armate ha fatto decollare i suoi caccia insieme a quelli degli alleati della Nato. “Questa notte c’è un’intensa attività da parte dell’aviazione a lungo raggio della Federazione russa associata ad attacchi missilistici su obiettivi situati nel territorio dell’Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco”, ha comunicato l’esercito. Nello stesso tempo, in un’intervista a Repubblica, il premier di Varsavia Donald Tusk ha usato parole nitide su un possibile coinvolgimento dell’Europa nel conflitto: “Non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato. È reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile. È la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere. So che sembra devastante, soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all’arrivo di una nuova era. È l’era prebellica. Non sto esagerando. Sta diventando ogni giorno più evidente”.

L’attacco della notte è stato l’occasione per Volodymyr Zelensky di chiedere ancora una volta agli Usa i Patriot, i missili antiaerei che finora Washington si è rifiutata di fornire a Kiev: “L’Ucraina non è ancora forte come potrebbe essere. Dobbiamo essere in grado di operare sul campo di battaglia. Per farlo, abbiamo bisogno di due cose: i sistemi Patriot che gli Stati Uniti possono fornirci e la parità nell’artiglieria. Con i sistemi Patriot, libereremo il cielo e i nostri ragazzi andranno avanti”, scrive su Telegram, citando una propria intervista al network televisivo Cbs. Giovedì sera, in una telefonata con lo speaker della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson, Zelensky ha definito “vitale” l’approvazione da parte del Congresso di un nuovo pacchetto di aiuti militari e finanziari da sessanta miliardi. Dall’altro lato, venerdì il primo ministro Smyhal ha comunicato che l’Ucraina ha ricevuto un finanziamento di un miliardo e mezzo di dollari (1,4 miliardi di euro circa) da un programma della Banca mondiale, il Developement policy loan: fondi che saranno utilizzati per sostenere il bilancio statale, per le spese sociali e umanitarie, la ricostruzione e per la difesa contro l’invasione russa.