“Noi abbiamo una posizione di grande equilibrio: difendiamo l’Ucraina, diamo aiuti economici, politici, materiale militare per permettere alle forze armate ucraine di difendersi dall’aggressione russa, per difendere l’integrità territoriale e la libertà, ma non siamo in guerra con la Russia. Abbiamo sempre detto che non abbiamo inviato, non inviamo e non invieremo mai soldati italiani a combattere in guerra contro la Russia. E credo che questa posizione di equilibrio alla fine premi”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto a Napoli a un convegno organizzato da Forza Italia in occasione dei 30 anni dalla discesa in campo del fondatore del partito Silvio Berlusconi.