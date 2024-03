“Hanno ragione, Gaza ha bisogno di molto più aiuto“. Così Joe Biden ha replicato ai dimostranti pro palestinesi che hanno interrotto un suo comizio in North Carolina, incentrato sulla questione dell’assistenza sanitaria, e sono stati scortati via dalla sicurezza. La protesta è iniziata quando i dimostranti hanno gridato: “Che dici dell’assistenza sanitaria a Gaza?”. “Tutti hanno diritto all’assistenza sanitaria”, è stata la risposta del presidente, mentre i dimostranti ricordavano, interrompendo ancora il discorso, gli ospedali di Gaza bombardati dagli israeliani e accusavano Biden di essere “complice di un genocidio”. A questo punto, Biden ha chiesto al pubblico “di essere paziente” con i dimostranti e, mentre questi venivano scortati via dalla sicurezza, ha detto che “hanno ragione, dobbiamo portare molto più aiuto a Gaza”. Le proteste pro palestinesi e contro la guerra a Gaza sono diventate una costante della campagna elettorale di Biden che in altre occasioni è stato interrotto dai dimostranti durante i suoi comizi.