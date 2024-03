Una famiglia sterminata dal figlio. In Germania un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre, la madre e un fratello maggiore. Una sorella è rimasta ferita gravemente e ora si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La mattanza a colpi di coltello è avvenuta martedì sera verso le 21 in un appartamento a Hohentengen, un piccolo comune del Baden-Württemberg, al confine con la Svizzera. Il giovane si è lasciato subito arrestare senza opporre resistenza ed è stato accusato di triplice omicidio doloso e tentato omicidio della sorella. Rahel Diers, il portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen competente per le indagini, ha dichiarato che il movente dell’eccidio è in corso di accertamento e non ha voluto sbilanciarsi in ipotesi.

I genitori, Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, di 58 e 61 anni, sono morti sul colpo mentre il fratello, di 34 anni, è deceduto in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione. La coppia era originaria di Silius e Ballao, due comuni contigui della provincia del Sud Sardegna. Il Baden-Wuerttemberg è la regione tedesca con capoluogo Stoccarda, storica meta dell’emigrazione italiana, un fenomeno che ha coinvolto anche la zona della Sardegna da cui proveniva la famiglia Congiu Prasciolu. Il giovane presunto omicida ha la doppia cittadinanza, tedesca e italiana.

A Silius risiede gran parte dei familiari dei coniugi uccisi, riferisce il sito dell’Unione Sarda rilanciando dichiarazioni del sindaco Antonio Forci che si dice “colpito da una vicenda tanto triste che ha coinvolto una famiglia conosciuta, stimata, fatta di grandi lavoratori. Il cordoglio è grande. La notizia è arrivata a metà mattinata, suscitando grandissimo sgomento“. Non è da escludere che le salme delle tre vittime possano essere sepolte a Silius anche se a decidere saranno la figlia e i familiari ora a Silius, nota il sito.