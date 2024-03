La Nazionale di basket con Sindrome di Down diventa campione del mondo per la quarta volta. Al termine di una finale molto combattuta, gli Azzurri hanno battuto la Turchia 18-17 ai Trisome Games, la competizione mondiale per atleti con Sindrome di Down. Nonostante il folto pubblico turco a riempire le tribune, l’Italia ha resistito bene, anche grazie alla spinta dei tifosi accorsi a supporto della Nazionale. Sono ora quattro le manifestazioni mondiali – l’Italia aveva già vinto nel 2018, 2019 e 2022 – e tre quelle europee nel palmares azzurro, a cui si aggiunge la soddisfazione di veder premiato anche Davide Paulis come miglior giocatore del torneo.

La vittoria dei giovani azzurri, non è passata inosservata, tanto che la premier Giorgia Meloni ha voluto congratularsi attraverso il suo account X con i neo campioni: “La Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down continua a volare alto vincendo ai Trisome Games di Antalya. Grazie, Campioni del mondo!”. Di “meravigliosi atleti” parla la Federbasket mandando a loro, ai tecnici e alla Fisdir “le congratulazioni e l’apprezzamento del presidente” Gianni Petrucci.

Sempre via social anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico ha voluto evidenziare l’ennesimo successo dell’Italbasket con Sindrome di Down: “Campioni del Mondo! Ancora una volta la Nazionale Italiana di basket FISDIR si conferma ai vertici del mondo con l’oro ai Trisome Games di Antalya. Un grande successo che è frutto del grande lavoro svolto dalla Federazione e dai tecnici e del talento di questi straordinari campioni. Complimenti avete portato ancora una volta in alto il nome dell’Italia”.