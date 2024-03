A causa di una borsa e un trolley abbandonati sopra le passerelle per l’acqua alta è scattato l’allarme bomba in piazza San Marco, a Venezia. Per circa un’ora è stata interdetta buona parte della zona ed è stata transennata l’area tra il campanile e l’ingresso della Basilica.

Dalle prime indicazioni, i due bagagli erano stati notati poco prima davanti a Palazzo Ducale, lasciati incustoditi da alcune persone. Richiamate dagli agenti della polizia locale, i proprietari li avevano spostati per poi abbandonarli nuovamente vicino al campanile di San Marco. I due si sono poi ripresentati – ancora una volta – a recuperare le valigie.

Pare che si siano giustificati dicendo che li aveva lasciati momentaneamente lì per essere più liberi di visitare la piazza senza portare pesi. Vista l’allerta internazionale, è scattato l’allarme per la sicurezza e gran parte della piazza era stata interdetta al passaggio in attesa degli artificieri.