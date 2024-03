Non era una gita tra ex colleghi. E neanche una festa tra vecchi amici che avevano lavorato insieme in passato. L’incidente accaduto sul Lago Maggiore il 28 maggio del 2023 era un’operazione dei servizi segreti italiani in collaborazione con quelli israeliani. Una verità finora sempre negata e che emerge solo a dieci mesi di distanza dai fatti. Che qualcosa non quadrasse in quell’incidente era chiaro sin dall’inizio: erano in 23 a bordo della “Gooduria”, la barca condotta da Claudio Carminati, che ci viveva con la sua compagna, la russa Anya Bozhkova. A parte lo skipper e la moglie, gli altri 21 erano tutti agenti segreti: italiani dell’Aise, il servizio d’informazioni per l’estero, e funzionari del Mossad, l’intelligence di Tel Aviv.

A causa delle improvvise condizioni di maltempo la barca si era rovesciata nel lago, in un punto non lontano da Sesto Calende: in quattro erano rimasti uccisi. Le due donne del gruppo, Anya Bozhkova e Tiziana Barnobi, agente dell’Aisi ed ex concorrente di Miss Italia: sono rimaste imprigionate dentro l’imbarcazione che si è capovolta e poi è affondata. Morti anche due uomini, l’italiano dell’Aise Claudio Alonzi e l’israeliano Erez Shimoni, ex appartenente al Mossad. Sulla vicenda era stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Busto Arsizio, che indaga ancora oggi sullo skipper della barca. Aveva fatto scalpore soprattutto un inaspettato comunicato del sottosegretario Alfredo Mantovano, l’uomo di Giorgia Meloni per i servizi segreti, che aveva rivelato i nomi dei due morti italiani dell’Aise. Presto però su quel naufragio di spie era velocemente calato il silenzio.

Adesso, a quasi un anno dai fatti, un pezzo di verità arriva direttamente dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. A raccontarlo è il quotidiano online Open, che spiega come – in occasione della Giornata della Mmmoria 2024 per ricordare i caduti dei servizi segreti – sia stata aggiornata la parete della memoria negli uffici di Palazzo Dante, sede del Dis. Alle quattro biografie di 007 defunti in servizio (tra cui c’è anche Nicola Calipari e Vincenzo Li Causi), sono state aggiunte quelle di Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi. Lo scoop è contenuto nelle ultime cinque righe della biografia, che sono identiche per entrambi: “Perde la vita – si legge – nelle acque del Lago Maggiore il 28 maggio 2023, nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi Collegati Esteri“. Open riporta anche la foto delle bio dei due agenti segreti. Che dunque quel giorno non erano sul Lago per una festa o per una gita, ma per una missione operativa, che viene definita “delicata“. A cosa stavano lavorando gli agenti italiani e israeliani quel giorno sul Lago? Quale incarico era così importante da mettere a rischio la vita di una ventina di agenti? Una domanda che probabilmente restarà inevasa.