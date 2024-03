A Nor-Nork, nel distretto di Erevan, capitale dell’Armenia, un gruppo di tre persone armate ha fatto irruzione in una stazione di polizia e ha fatto esplodere una granata. Almeno due degli assalitori sarebbero rimasti feriti a causa della deflagrazione. Sono queste le prime scarne informazioni riportate dalle agenzie di stampa russe e dal media armano Armlur circa quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 24 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati uditi rumori di esplosioni e spari. Diverse persone, oltre ai due assalitori, sarebbero rimaste ferite. In una conferenza stampa Narek Sargsyan, ministro dell’Interno armeno, ha detto che l’attacco è stato compiuto da tre persone, due delle quali sono rimaste ferite per l’esplosione di una granata che portavano con sé. Una persona in possesso di un’altra granata è ancora barricata nell’edificio: “Oggi, intorno alle 17 (ora locale, ndr), tre persone armate hanno tentato di irrompere nel dipartimento di polizia di Nor-Nork e hanno fatto esplodere una granata. A seguito della granata utilizzata, due di loro (gli aggressori, ndr) sono stati feriti e portati in una struttura medica”, ha detto Sargsyan.