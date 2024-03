“Dove ci stanno portando i nostri governanti sul tema della guerra? Io credo che i cittadini lo debbano sapere con chiarezza”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine dell’assemblea regionale lombarda del movimento a Sesto San Giovanni. Una richiesta di chiarezza rivolta non solo all’Europa ma anche alla presidente del consiglio Meloni: “Io ho sentito Giorgia Meloni esprimere con chiarezza la posizione solo quando ha parlato con due comici rossi, quando ha detto ‘sicuramente dobbiamo trovare una posizione, una soluzione che stia bene a entrambi i contendenti, che si accettabile per entrambi e anzi ci sto lavorando’, soltanto che poi non c’è questa posizione non c’è uno sforzo negoziale, uno sforzo diplomatico”.