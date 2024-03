Un’altra giornata drammatica sul fronte degli incidenti sul lavoro. A Valdidentro, in provincia di Sondrio, un operaio di 51 anni è morto dopo essere stato schiacciato da 300 kg di pannelli di legno. Inutili i soccorsi. Poco prima, nella notte, tre operai erano stati feriti gravemente – due di 48 anni sono in terapia intensiva con prognosi riservata, un altro di 38 anni in gravi condizioni – dopo un incidente nel cantiere per la realizzazione della galleria passo San Giovanni-Cretaccio, in Trentino.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che gli addetti stessero lavorando all’interno di un cestello a un’altezza di quasi 5 metri. Per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda e degli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza, sono precipitati forse a causa di un cedimento del carrello elevatore.

Nel pomeriggio di giovedì si era registrato un altro incidente letale: un tecnico rilevatore è morto dopo essere stato investito da un treno che trasportava materiali e operai sul lato austriaco del tunnel del Brennero. La vittima stava svolgendo lavori di rilevamento nella galleria di linea est.